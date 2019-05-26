|Общество
|27.05.2019
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Сергея Левченко госпитализировали из-за болевого синдрома в связи с травмой спины
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Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 25 мая госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения – болевой синдром в связи с травмой спины, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для дополнительных обследований глава региона оставлен в лечебном учреждении. По оценкам врачей, срок обследования – три дня, состояние здоровья Сергея Левченко опасений не вызывает.