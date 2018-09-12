Сертификаты на новые инструменты получили юные музыканты из Иркутской области

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Новые музыкальные инструменты одаренные дети из Приангарья получат по сертификатам от ПАО «Газпром».

Напомним, в Иркутске 12 сентября завершился 13-й Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». В рамках творческого форума состоялся фестиваль-конкурс «Новые имена Приангарья – 2018». Для участников фестиваля стали доступны обучающие мастер-классы от именитых наставников из Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской консерватории имени Чайковского. Ценные призы от официального партнера ПАО «Газпром» получили шестеро музыкальных талантов из Иркутской области. Торжественная церемония вручения сертификатов на инструменты прошла 11 сентября.

Новые фортепиано теперь получат Александр Петров, Егор Шиповаленко и Татьяна Фетисова, новый саксофон – Лука Емельянов, новый баян – Даниил Богомолов и новую флейту – Полина Садыкова.

Организатором и художественным руководителем является народный артист Денис Мацуев. Кроме маэстро, на фестивале выступили такие профессиональные коллективы как Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии во главе с дирижером Илмаром Лапиньшем, Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под руководством Александра Сладковского.

ООО «Газпром добыча Иркутск» поддерживает проведение фестиваля с 2011 года. Помощь в разностороннем развитии региона – одни из социальных приоритетов ПАО «Газпром». В Иркутской области компания формирует стратегически важный центр газодобычи в рамках Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. Здесь «Газпром добыча Иркутск» разрабатывает Ковыктинское месторождение, которое по классификации запасов относится к категории уникальных. С этими масштабными долгосрочными планами и связан интерес компании во всестороннем развитии региона.

СПРАВКА:

ООО «Газпром добыча Иркутск» – 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является эксплуатирующей организацией объектов добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также заказчиком по проектированию и строительству объектов обустройства газоконденсатных месторождений в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром».

ПАО «Газпром». Компания является эксплуатирующей организацией объектов и подготовки газа и газового конденсата, а также заказчиком по проектированию и строительству объектов обустройства газоконденсатных месторождений в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром». С 2010 года между ООО «Газпром добыча Иркутск» и министерством культуры и архивов Иркутской области действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания поддерживает традиционные и новые значимые для региона проекты в сфере культуры и искусства.

С 2011 года ООО «Газпром добыча Иркутск» является постоянным партнером двух проектов народного артиста России Дениса Мацуева – «Звезды на Байкале» и «Рождественские встречи».

Фестиваль-конкурс «Новые имена Приангарья» проводится с целью выявления одаренных детей Иркутской области. Его учредителем и организатором выступает официальный представитель Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» имени Вороновой (Москва) в Иркутской области – АНО ДПО «Центр поддержки и развития творчества».