Шахтеров Приангарья поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье, как и по всей России, 26 августа отмечается День шахтера. Первые лица региона всех, кто связан с этой отраслью, поздравляют с профессиональным праздником.

Уважаемые работники угольной отрасли! Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю всех работников угледобывающих предприятий Иркутской области с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Угольная промышленность сыграла историческую роль в решении государственных задач по развитию топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока. И сегодня это одна из ведущих отраслей в экономике Иркутской области.

Профессия шахтера требует мужества, выдержки и является одной из самых почетных и востребованных. Благодаря людям, посвятившим себя этому нелегкому делу, обеспечивается устойчивая работа сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, идет развитие промышленного потенциала Приангарья, складывается славная шахтерская история, сохраняется бесценный опыт лучших достижений многих поколений горняков.

Выражаю глубокую признательность за ваш труд, высокий профессионализм, преданность профессии!

Искренне желаю всем шахтерам и семьям горняков здоровья, счастья, благополучия, достижения поставленных целей и успешной работы!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые земляки! От имени депутатского корпуса областного парламента сердечно поздравляю ветеранов и работников горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Богатая недрами наша область по праву считается кладовой России, и для Приангарья День шахтера – это действительно особый праздник. Становление «Черембасса» открыло новые горизонты для промышленного развития территории, новой индустриализации всей Иркутской области. Благодаря труду шахтеров прирастает благополучие земли сибирской и сегодня.

Мы гордимся тем, что предприятия горнодобывающей отрасли, в частности, старейшая и крупнейшая компания «Востсибуголь», вносят весомый вклад в обеспечение энергетических потребностей не только Восточной Сибири, нашей страны, но и всего мира. Отрадно, что в любых условиях компания держит курс на развитие существующих мощностей, рост инвестиций в новые производственные объекты, развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Однако, успешная работа любой отрасли – это, прежде всего, профессионализм и квалификация людей. Горное дело традиционно связано с высокими рисками. Шахтеры – особый, крепкий народ. Вы – соль земли, вы досконально знаете и любите свое дело, умеете работать в команде, а высочайшая степень взаимопомощи и взаимовыручки являются неотъемлемой чертой всех горняков.

Сегодня особую важность имеет внедрение самых современных технологий, улучшение условий труда и решение вопросов производственной безопасности. Ведь, в конечном итоге, все вместе мы работаем на благо нашей области, чтобы каждому человеку на сибирской земле жилось счастливо.

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть по достоинству ценится ваш нелегкий, но так необходимый всем нам труд, пусть с вами рука об руку всегда идут благополучие и процветание! Желаю вам крепкого сибирского здоровья, отличного настроения и радостных мирных дней!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка