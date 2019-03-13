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13.03.2019

Шелеховчане смогут получить от РУСАЛа до 50 тысяч рублей на озеленение города

Шелехов, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове стартовал ежегодный грантовый конкурс РУСАЛа «Зелёная волна». Жители могут предложить свой проект, предусматривающий озеленение или обустройство парка, сквера, аллеи, бульвара, улицы, двора. Победители получат средства на его реализацию в размере до 50 тысяч рублей.

РУСАЛ приглашает к участию в конкурсе представителей муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, учебных заведений, а также команды инициативных горожан и волонтеров. Заявки принимаются с 4 по 25 марта на сайте Центра социальных программ РУСАЛа – grants.fcsp.ru.

Компания РУСАЛ проводит конкурс «Зеленая волна» в территориях своего присутствия дважды в год, весной и осенью. С начала реализации программы в 2017 году участие в проектах приняли более 2000 волонтеров из 14 российских городов. Вместе они высадили более 7000 деревьев.

Так, в Шелехове, благодаря «Зеленой волне», появилась Аллея любви в городском парке, рябиновая аллея у стадиона «Строитель», зеленая аллея в микрорайоне Центральный, а также зеленый уголок «Островок дружбы» на территории «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ

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