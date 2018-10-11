Шесть фильмов, которые будут интересны каждому трейдеру

Российская Федерация, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Не правда ли, знакомый девиз, знакомый каждому, кто увлекается увлекательными блокбастерами со звездным подбором актерского состава? И правда, иной раз человек настолько устает от рутинного быта, что хочется забросить все куда подальше и окунуться в фантастический мир придуманных персонажей. Ну и что, что они вымышлены? Зато они заставляют переосмыслить ситуацию, увидеть другие стороны своего мира и просто отдохнуть, наслаждаясь прекрасной игрой актеров. Нет, если конечно вы сейчас настроены поработать, то мы рекомендуем вам узнать больше о брокере Робофорекс, перейдя по ссылке. Но если вы настроены на отдых, тогда эта статья именно для вас! Отдыхаем вместе и с пользой 1. «Волк с Уолл-Стрит». Весьма неоднозначный фильм, который тем не менее быстро завоевал звание культового. Во-первых, он основан на реальных событиях из жизни Джордана Белфорта, чья карьера наполнена скандальными взлетами и падениями. Во-вторых, это фильм скорее не о профессиональном трейдере, а о мошеннике, который легко добился успеха и так же легко все потерял. Действительно поучительные диалоги в фильме звучат первые 40-50 минут, после чего начинается трэш. Правда, он этого фильм менее интересным не становится. Несколько интересных мыслей из фильма: Продавайте возможности, подкрепляя их эмоциями. Продавать нужно то, что будет полезно человеку. Осталось только убедить эскимоса в том, что ему нужен снег, а жителю пустыни - песок. Впрочем, пример Ди Каприо показывает, что это вполне реально.

Ответ «Нет» еще не означает отказ. «Не кладите трубку пока клиент не купит акции или не сдохнет нахрен» - еще один урок от героя Леонардо Ди Каприо .

. Завоевывайте доверие любой ценой. «Они все сомневаются. Им нужно с кем-то посоветоваться, но в действительности не имеет значения, что они говорят. Главная причина их сомнения в том, что они вам не доверяют». Один раз фильм посмотреть стоит точно.



2. «Игра на понижение». Фильм для тех, кто глубоко разбирается в экономической терминологии (или хочет разобраться), детально описывающий причины и следствие ипотечного кризиса 2008 года в США. Актерский состав уникален: Кристиан Бэйл, Бред Питт, Райан Гослинг, а человек по имени Майкл Бьюрри действительно существует! Фильм держит зрителя в напряжении до самого конца. Иногда даже приходится останавливать его и лезть в словарь за терминологией.



3. «Предел риска». В основе фильма лежит история Lehman Brothers, ставшего едва ли не самым крупным банкротом в истории США. Это рассказ о брокере, обнаружившим, что крах ипотечного рынка в 2008 году неминуем. Но одно дело его предусмотреть, а другое - принять дальнейшее решение. Рынок акций рухнет, отчет пошел на часы. Как поступить? Кевин Спейси и Деми Мур ответят на этот вопрос.



4. «Здесь курят». Отличный фильм для тех, кто хочет разобраться в маркетинге и стать королем человеческой психологии. Герой Аарона Экхарта находится по другую сторону баррикад и вынужден убеждать людей в том, что курение полезно. Несмотря на абсурдность этого тезиса, он вполне успешно справляется со своей работой. А что делать? Ведь работу не выбирают. Помимо закрученного сюжета, где присутствует и похищение, и покушение, здесь также наглядно показаны маркетинговые приемы, которые можно использовать с целью убеждения человека. Фильм является экранизацией одноименной книги Бакли.



5. «Области тьмы». Легкий захватывающий фильм с Бредли Купером, чей герой решает осуществить свои мечты с помощью таблетки, максимально раскрывающей способности мозга. Он становится финансовым гением. Но у любого богатства есть и обратная сторона - за него нужно платить. Как сохранить свои способности и заплатить за них минимальную цену? Об этом и рассказывает фильм. Изюминкой стоит также назвать и игру Роберта Де Ниро, скептически наблюдающего за успехами Купера.



6. «Социальная сеть». Ради создания своего детища Марк Цукерберг бросил ВУЗ уже на втором курсе. Всего два года ему хватило, чтобы реализовать свою мечту и стать одним из самых богатых людей на плане. Этот фильм о том, что пришлось ему пройти и как создавался Facebook, о победах и поражениях. Это история уверенности в своих силах, дружбе и целеустремленности, с которой стоит взять пример.



Надеемся, что теперь вы знаете, чем развлечь себя во время отдыха от трейдинга, и эти фильмы вам понравятся. И если вы уже отдохнули, то рекомендуем интересную ссылку о брокере, где вы можете познакомиться с торговыми условиями, активами, инструментами, спецификацией, отзывами и другой полезной информацией, которая поможет вам на путь профессионального заработка и инвестирования. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.