Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Торжественное построение прошло на территории школы № 30. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил ребятам нагрудные знаки и удостоверения. – Сегодня вы вступаете в ряды юнармейцев. Мы возлагаем на вас большие надежды. «От слов – к делу» – вот что должно стать вашим девизом. Мы ждем от вас конкретных дел, инициатив. Пусть вы еще школьники, но, несмотря на столь юный возраст, каждый из вас способен на многое. Важно, что вы будете помогать Иркутску развиваться и расти. Принимать активное участие в жизни нашего города. Юнармейцы занимаются в нашем городском центре «Патриот». Мы построили его на месте когда-то полуразрушенных казарм. Сегодня это фактически небольшое военное училище для подростков – единственное в своем роде за Уралом. Проходить в нём подготовку – одновременно большая честь и большая ответственность, – заметил Дмитрий Бердников. С 2018 года на территории областного центра действует Иркутский городской центр «Патриот», на базе которого проводятся занятия с детьми, вступившими в Юнармию. На данный момент ряды юнармейцев насчитывают 800 человек. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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дмитрий бердников

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