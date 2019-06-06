Шестой Байкальский гражданский форум проходит в Иркутске

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского открылся Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов».

Как сообщает пресс-служба губернатора, правительство Иркутской области принимает участие в реализации 12 национальных проектов. На ближайшие пять лет объем финансирования на их выполнение составит около 145 млрд рублей: 73 млрд – из федерального бюджета, 72 млрд – из регионального бюджета. Только в этом году на реализацию нацпроектов подтверждена сумма федеральных средств более 12 млрд рублей. В областном бюджете предусмотрена необходимая сумма софинансирования.

В Иркутской области действует свыше трех тысяч некоммерческих организаций. Региональное правительство реализует программы по поддержке социально ориентированных НКО. Например, с 1 января этого года начал работу «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области», о необходимости создания которого шла речь на предыдущих форумах.

– Сегодня некоммерческие организации области все активнее включаются в работу по реализации национальных проектов, участвуют в конкурсе на получение президентских грантов, расширяют свою деятельность в социальной сфере. Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы диалог общества, власти и бизнеса был конструктивным, а главное – результативным. И Байкальский гражданский форум – эффективная площадка для выстраивания таких коммуникаций, – подчеркнула начальник управления губернатора Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Байкальский гражданский форум проходит в шестой раз. В его программе – тематические лекции, сессии, круглые столы, дискуссии, мастер-классы и другие мероприятия. Завершится работа форума 8 июня.