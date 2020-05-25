Школа киренского поселка Алексеевка стала лауреатом всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»

Киренский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Средняя школа поселка Алексеевка Киренского района стала лауреатом всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, конкурс посвящен 75-летию Великой Победы, 70-летию Международного дня защиты детей, 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка, 85-летию со дня рождения писателя.

Также жюри конкурса за глубокое многовекторное осуществление патриотического и нравственного воспитания школьников выразило благодарность директору школы Надежде Калына и администрации Киренского района.

– Альберт Лиханов стал для нас открытием как писатель, как «часовой детства», как личность, которую волнует духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, – рассказала член партии «Единая Россия» Надежда Калына.

В феврале 2020 года в школе стартовал второй этап реализации уже школьного проекта «Читаем Альберта Лиханова»: учащиеся, родители школьников вторых-восьмых классов читали и обсуждали роман «Мой генерал», подарочный экземпляр которого с автографом писателя получили 72 участника спектакля «Дети войны». Вместе с тем в рамках проекта школьникам после прочтения романа было предложено нарисовать значимые события или понравившихся героев книги.

– Повести и романы писателя издаются в нужный час. Они о сверстниках нынешних подростков. О них самих, а о себе знать очень важно. И о мальчиках и девочках, переживших войну, о победителях, потому что дети – это тоже народ. Каждая книга писателя указывает на какой-то недуг общества, указывает государству и помогает подросткам одолеть несправедливость, а то и беды, – сказала Надежда Калына.

Итоги конкурса подводятся к сентябрю, но жюри, высоко оценивая работу лауреатов, приняло это беспрецедентное решение в дни празднования победы. Кроме этого для каждой школы Киренского района мэр, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Кирилл Свистелин выделил средства на покупку комплекта книг Альберта Лиханова.

Напомним, всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова» был учрежден Российским детским фондом и Российской государственной детской библиотекой в 2015 году.