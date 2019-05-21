Школы Иркутской области начали проверять на пожарную безопасность

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начались проверки образовательных учреждений в преддверии последних звонков, выпускных вечеров, а также в преддверии открытия лагерей с дневным пребыванием детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Государственные инспекторы по пожарному надзору совместно с представителями министерства образования региона, начиная с 20 мая и до открытия первых смен в учреждениях отдыха детей, проведут профилактические обследования более чем 700 лагерей с дневным пребыванием детей, а также порядка 800 объектов министерства образования, задействованных в проведении последних звонков и выпускных вечеров.

– Наша задача – сделать так, чтобы праздники прошли без происшествий, а пребывание детей в летних лагерях было максимально безопасным. Поэтому на данном этапе проводятся повсеместные проверки наличия и исправности систем противопожарной защиты зданий, размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, а также доступность эвакуационных выходов, – отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

В ходе межведомственных рейдов организовано взаимодействие с администрациями учебных заведений и представителями органов внутренних дел по отработке действий на случай возможного пожара или чрезвычайной ситуации. Специалисты проведут пожарно-тактические занятия с практической отработкой вопросов взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с администрациями объектов, в ходе которых будет дана оценка работоспособности источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, наличия свободных подъездов к объектам и мест расстановки пожарной техники, а также действиям персонала при эвакуационных мероприятиях.