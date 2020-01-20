Школьникам Иркутской области стали бесплатно выдавать по стакану молока каждый день

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 140 тысяч учащихся начальной школы в Иркутской области стали бесплатно ежедневно получать по стакану молока. На эти цели в бюджете региона предусмотрено около 130 миллионов рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.

– Перед запуском этого проекта мы провели анкетирование среди родителей. Выяснилось, что 87% детей пьют молоко. Более 90 % родителей обозначили, что у детей отсутствует аллергия и какая-либо непереносимость молочного белка, – отметила и.о. министра.

Анализ анкеты также показал, что 95 % родителей дают молоко и молочные продукты дома. По мнению родителей, лидерами в домашнем потреблении стали питьевые йогурты (71 %), молоко (50%), кефир (30 %), ряженка (20 %). При этом более 50 % детей отметили, что пьют молоко с удовольствием.

Для приема молока в школах предусмотрены специальные «молочные перемены». Чтобы исключить санитарно-гигиенические риски, молоко выдается в пределах образовательной организации. Замена молока иными продуктами не допускается.

– Образовательные организации должны предпринять необходимые меры для организации хранения молока. В техническом задании прописаны гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов, периодичность поставки и прочее, – пояснила Елена Апанович.