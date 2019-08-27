Школьникам из затопленных территорий Приангарья вручат почти 9 тонн гуманитарной помощи

Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Российского движения школьников собрали более 8,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения школьников в Иркутской области. Это около 1000 укомплектованных рюкзаков, портфелей и наборов для первоклассника, а также более 30 наименований канцелярских принадлежностей.

Как сообщает пресс-служба РДШ, в течение августа активисты всей страны собирали необходимые школьные принадлежности для ребят из затопленных территорий. В акции приняли участие образовательные организации, педагоги, дети и их родители. Были организованы пункты сбора гуманитарной помощи в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске и 23 других городах. Доставка гуманитарной помощи до Иркутска и Тулуна осуществлялась при поддержке РЖД.

Собранные вещи предназначены для пострадавших школьников из Тулуна, Тулунского, Чунского, Тайшетского и Нижнеудинского районов. В ближайшее время вся гуманитарная помощь, собранная в рамках акции «Рюкзак для друга», будет передана в пострадавшие муниципалитеты.