|Общество
|13.10.2018
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Школьникам расскажут о железнодорожных профессиях на Дне открытых дверей Детской железной дороги
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Иркутск, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - 14 октября в 13.00 на Детской железной дороге на острове Юность пройдет День открытых дверей. Школьникам и их родителям расскажут о том, какие профессии можно освоить во время занятий и какие технические навыки можно получить.
Также для гостей мероприятия пройдет экскурсия, во время которой у всех желающих будет возможность попробовать свои силы в управлении поездом на специальных макетах-тренажерах, а также поучаствовать в подготовке маршрутов движения поездов. Для посетителей приготовили выступления группа гитаристов и вокально-инструментальная студия «Поезд юности», сообщает пресс-служба ВСЖД.
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