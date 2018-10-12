Школьникам расскажут о железнодорожных профессиях на Дне открытых дверей Детской железной дороги

Иркутск, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - 14 октября в 13.00 на Детской железной дороге на острове Юность пройдет День открытых дверей. Школьникам и их родителям расскажут о том, какие профессии можно освоить во время занятий и какие технические навыки можно получить. Также для гостей мероприятия пройдет экскурсия, во время которой у всех желающих будет возможность попробовать свои силы в управлении поездом на специальных макетах-тренажерах, а также поучаствовать в подготовке маршрутов движения поездов. Для посетителей приготовили выступления группа гитаристов и вокально-инструментальная студия «Поезд юности», сообщает пресс-служба ВСЖД. КСТАТИ: Ежегодно осенью Детская железная дорога набирает учеников 6-7 классов для освоения железнодорожных профессий – проводника вагона, билетного кассира, машиниста, дежурного по вокзалу, осмотрщика вагонов и др.

Теоретические занятия проходят во время учебного года, а каждое лето на Детской железной дороге стартует пассажирская кампания, во время которой воспитанники на практике оттачивают полученные навыки. Кроме того, обучающиеся имеют возможность заниматься в творческих кружках. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... всжд

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