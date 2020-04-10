Школьники Иркутска получат компенсацию за бесплатные завтраки и обеды продуктами

Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В целях поддержки социально незащищенных категорий в Иркутске с 13 апреля 19 тысяч школьников будут обеспеченны сухими пайками на период дистанционного обучения.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в эту категорию войдут дети из малоимущих, многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети вынужденных переселенцев.

Продукты будут выдаваться родителям в школе, в которой учится ребенок. График выдачи пайков можно посмотреть на официальном сайте образовательного учреждения или узнать у классных руководителей. Об том заявил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, член регионального политсовета ИРО «Единой России» Виталий Барышников.

По его словам, в состав сухого пайка будут входить следующие продукты: гречневая и рисовая крупы, макаронные изделия, рыбные консервы, сгущенное молоко, соки, мучные кондитерские мини-рулеты.