Школьников и их родителей 1 сентября приглашают в иркутское «Ремесленное подворье»

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Отдел «Ремесленное подворье» Иркутского областного Дома народного творчества приглашает школьников и их родителей вместе встретить 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба организации, в День знаний здесь пройдут бесплатные мастер-классы по созданию игрушки из пряжи и гончарному ремеслу – мастера научат лепить из глины и творить за гончарным кругом.

Также 1 сентября начнет работу авторская выставка Натальи Карпенко «Из глубины веков протянутая нить» в выставочном зале «Ремесленного подворья». Посетителям расскажут о народном костюме, ткачестве и вышивке. Вход на выставку свободный.

Также гости смогут приобрести авторские изделия на ярмарке «Иркутский Арбат». Там представят различные вязаные игрушки, народные куклы, ленточные украшения и многое другое в стиле Hand made.

Кроме того, уникальное издание – книгу «Сибирь. Сибирь…» Валентина Распутина –получит в подарок победитель интеллектуальной викторины по народному творчеству.

КООРДИНАТЫ:

Место проведения: г. Иркутск, ул. 3 июля, 17 А (130-й квартал). Время: с 12 до 17 часов. Вход свободный.