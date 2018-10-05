Швейцарские часы: отличное приобретение и возможность поправить дела

Российская Федерация, Украина, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Если человек носит швейцарские часы, значит он имеет хороший материальный уровень. Стильные, роскошные и очень дорогие - такую вещь может позволить себе далеко не каждый. Но иногда складываются ситуации, когда обладателям и швейцарских часов необходимы деньги, крупная сумма. И если в наличии нет средств, то как выход можно продать часы в специальных скупках, ломбардах и получить необходимую сумму тут же. Новые или бывшие в употреблении наручные механизмы принимают, к примеру, вот здесь: http://www.luxgroups.ua/watch/sell. Компания LuxGroupS (Украина, Киев) ориентирована приобретать только оригинальные модели. На сайте указан телефон, по которому можно позвонить по вопросу выкупа часов. Обозначены предпочтительные по выкупу бренды, которые интересуют компанию. Среди них: A. Lange & Sohne, Bell & Ross, Breguet, Chanel, Graham, Longines, Rolex и другие (полный список производителей имеется на сайте). Есть информация о том, по каким параметрам оцениваются часы, в их числе состояние модели и популярность бренда. Что удобно, хозяину наручного хронометра можно сделать предварительную оценку. Для этого необходимо отправить информацию о своих часах и фотографию на электронную почту (или связаться по этому вопросу по номеру телефона, указанному выше). Кстати, компания специализируется на скупке не только швейцарских часов. Здесь можно заключить сделку, касающуюся украшений, эксклюзивных телефонов, меховых изделий. Есть игроки скупочного часового дела на территории Российской Федерации, скупки и ломбарды швейцарских часов действуют и в городе Иркутске. Адреса таких фирм можно легко найти в интернете. В целом швейцарские часы говорят не только об особом статусе их хозяина, но и о его безупречном вкусе и приверженности к выбору отличных качественных вещей. Швейцарские часы олицетворяют собой точность, непременную надежность и постоянное совершенство предлагаемых моделей. Как происходит процесс скупки Специалисту предъявляется само устройство, а также (при наличии) документы, коробка и гарантийный талон. Эксперт изучает всё предоставленное и определяет подлинность часов. Если "экзамен" на подлинность часы успешно прошли, то определяется стоимость устройства. На это влияют такие параметры, как техсостояние представленного для скупки изделия, престижность бренда и спрос на него и на конкретно рассматриваемую модель и ограниченность выпущенной серии. Заключительный этап - до хозяина часов доводится цена, и при согласии сторон заключается сделка по скупке. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.