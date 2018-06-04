Сибирскому казино-курорту требуются новые инвесторы

Интернет, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - «Сибирская монета», самая ближняя к нам игорно-развлекательная зона, продолжает действовать в положительном русле, однако ей не помешали бы свежие инвестиции. Об этом заявил глава Федерального агентства по туризму О. Сафонов в рамках Петербургского международного экономического форума в конце мая. Также стало известно, что по итогам 2017 года турпоток в «Сибирскую монету» вырос вдвое в сравнении с предыдущим годом. Так, туристический поток в прошлом году вырос с 30 тыс гостей в 2016-м до 60 тыс в 2017 году. Краевые власти довольны такими результатами: за все время существования «Сибирской монеты» региональный бюджет получил порядка 90 миллионов рублей, причем треть от этой суммы – только за 2017 год. Однако стоит заметить, что показатели доходов и посещаемости обычных казино в РФ, даже самых успешных (бюджет Кубани получил от игорного бизнеса свыше 410 млн руб., Приморья - 110 млн руб.), не идут ни в какое сравнение с показателями онлайн-заведений. К примеру, в одном из наиболее популярных виртуальных клубов в России - Азино777 (или Азино Три Топора) насчитываются сотни тысяч посещений в месяц, и это только зарегистрированных гостей. Игроков привлекает в Азино777 бонус при регистрации (он составляет 777 руб.), лучшие игровые автоматы, карточные игры, рулетки, а также солидные выплаты, удобные способы вывода денежных выигрышей. Отметим, что свой самый первый бонус новые игроки Азино могут получить, даже не внося депозит. Это значит, что бонусные средства получает любой посетитель после регистрации на сайте, независимо от количества денег на счете. После того, как игрок «отобьет» бонус, он сразу получит увеличенный заработок. К преимуществам казино Три Топора также можно отнести широчайший ассортимент игр, круглосуточную техподдержку, наличие мобильной версии, демо-режим и, что очень важно, хорошую репутацию в игорной индустрии. Что касается алтайского казино, то по мнению главы Ростуризма, в целом его деятельность действительно довольно успешна, но за четыре года с момента открытия игорной зоны здесь по-прежнему реализован лишь один инвестпроект. И если в Приморье свободные участки в ИРЗ уже хотя бы выставлены на аукцион, то в Алтае в плане привлечения новых инвесторов пока тишина. Отметим, что на сегодняшний день ИРКЗ «Приморье» можно считать наиболее активно развивающимся объектом. Недавно здесь началось строительство еще одного гостиничного комплекса. Работы ведет тот же инвестор, чье казино уже работает (Tigre de Cristal). К слову, действующее казино может стать зоной Tax free не только во время проведения ЧМ-2018, а постоянно. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.