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Общество
20.11.2019

Синоптики: аномальные морозы придут на юг Сибири в конце недели

Иркутская область, СФО, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Аномальные морозы прогнозируют метеорологи на юге Сибири к 24 ноября. Пока что арктический антициклон свирепствует в Красноярском крае.

Как сообщает Гидрометцентр России, на северо-востоке Красноярского края и в Эвенкии ночью с 18 на 19 ноября температура воздуха на многих метеостанциях упала ниже минус 40 градусов. На отдельных станциях минимальная температура воздуха достигала минус 47,5 градуса, и даже днем 18 ноября столбик термометра не поднимался выше минус 38 градусов.

– Такая температура ниже средней климатической в этом регионе более чем на 12 градусов, – отмечают синоптики. – В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температура также ниже климатической нормы на 10-12 градусов.

По информации метеорологов, к концу недели арктический антициклон с севера Сибири понесет ледяные воздушные массы на юго-восток и восток, в результате чего холодная погода придет на юг Сибири, юг Европейской России, в Казахстан и Среднюю Азию. В Красноярском крае морозы, наоборот, ослабеют, хотя температура будет по-прежнему ниже климатической нормы.

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