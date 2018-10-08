|Общество
|09.10.2018
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Синоптики обещают снегопады в Сибири уже в десятых числах октября
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СФО, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В некоторых российских регионах уже на этой неделе появятся первые сугробы. Соответствующую информацию предоставил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Как сообщают «
Ночные снегопады ожидаются на Чукотке и в Якутии, хотя в дневное время в этих регионах температура воздуха будет выше нуля. По данным Александра Голубева, в понедельник сильнейшие дожди пройдут на юге Коми, в Пермском крае, а также в Ярославской области.
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