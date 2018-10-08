ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Общество
09.10.2018

Синоптики обещают снегопады в Сибири уже в десятых числах октября

СФО, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В некоторых российских регионах уже на этой неделе появятся первые сугробы. Соответствующую информацию предоставил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Как сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на другие СМИ, согласно последним данным, дожди со снегом ближайшие дни обрушатся на Сибирь и Урал. Кроме того, снежный покров сформируется в Забайкальском крае.

Ночные снегопады ожидаются на Чукотке и в Якутии, хотя в дневное время в этих регионах температура воздуха будет выше нуля. По данным Александра Голубева, в понедельник сильнейшие дожди пройдут на юге Коми, в Пермском крае, а также в Ярославской области.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске