Синоптики обещают снегопады в Сибири уже в десятых числах октября

СФО, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В некоторых российских регионах уже на этой неделе появятся первые сугробы. Соответствующую информацию предоставил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Как сообщают « Аргументы недели » со ссылкой на другие СМИ, согласно последним данным, дожди со снегом ближайшие дни обрушатся на Сибирь и Урал. Кроме того, снежный покров сформируется в Забайкальском крае.

Ночные снегопады ожидаются на Чукотке и в Якутии, хотя в дневное время в этих регионах температура воздуха будет выше нуля. По данным Александра Голубева, в понедельник сильнейшие дожди пройдут на юге Коми, в Пермском крае, а также в Ярославской области.