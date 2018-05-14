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15.05.2018

Скальник «Царские ворота» в Шелеховском районе стал региональным памятником природы

Шелеховский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Памятнику природы «Останец «Царские Ворота» изменили статус с местного значения на региональное. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, сообщает пресс-служба регправительства.

В положении об этом памятнике говорится, что он создан для сохранения и поддержания в неизменном состоянии уникального геоморфологического объекта, важного в природоохранном, эстетическом, эколого-просветительском и рекреационном отношении. Этот памятник природы расположен на территории Шелеховского района и является объектом туристского интереса.

В западной части «Царских Ворот» находится сквозное отверстие в виде сводчатой арки. Рядом к северо-западу расположена отдельная скала, называемая «Ключник» (или «Стражник»). Она также входит в состав памятника. Образование скального останца связано с процессами выветривания.

На территории памятника природы устанавливается режим особой охраны и использования. Здесь запрещена любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности останца. «Царские Ворота» находятся в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

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