|Общество
|24.04.2018
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Служба госжилнадзора Приангарья 26 апреля приглашает на День открытых дверей
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Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Служба государственного жилищного надзора Иркутской области проведет День открытых дверей 26 апреля. Иркутяне смогут получить здесь консультации о законодательных нормах, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ознакомиться с правами и обязанностями квартиросъемщиков и собственников жилья, узнать о функциях и формах работы службы.
– Мы стремимся к максимальному взаимодействию с гражданами. В 2017 году в службу жилнадзора поступило почти 13 тысяч обращений от жителей Приангарье. На личном приеме в службе побывали около 700 человек. Было проведено около трех тысяч плановых и внеплановых проверок. Надеемся, что День открытых дверей поможет жителям области найти ответы на существующие вопросы, – сказал главный жилищный инспектор области Александр Проценко.
Кроме того, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на руководителя службы жилнадзора, на Дне открытых дверей жители региона смогут ознакомиться с порядком и требованиями приема на работу в службу, получить сведения об имеющихся вакансиях и требованиях к соискателям.
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