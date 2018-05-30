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31.05.2018

Смартфон лопате в помощь: эксперты МТС делятся дачными советами с жителями Приангарья

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - МТС предлагает дачникам Иркутской области использовать приложения на смартфоне, которые помогут вырастить хороший урожай.

«Дачный сезон в разгаре. Правда, наша суровая и непредсказуемая весна немного подкорректировала график посевной. Но уже сейчас в соцсетях фанаты шести соток делятся фотографиями всходов на грядках и первых распустившихся бутонов в цветниках.  А смартфон, кстати, способен на большее, чем просто фотографировать садовые красоты. Эксперты МТС подобрали четыре бесплатных приложения, с которыми вы точно вырастите «вау»-урожай без хлопот и оборудуете участок на зависть соседям и друзьям. Тогда уж точно будет чем похвастать в соцсетях!», – пишет пресс-служба компании.

 

Лунный календарь

Растущая или убывающая луна влияет на дачную жизнь не меньше, чем погода. В программе «Лунный посевной календарь» есть удобный календарь с рекомендациями о том, для каких работ день благоприятный, а какие лучше отложить на потом.

Проверить можно конкретную дату или конкретную овощную или плодовую культуру. Если вы зарегистрируетесь в программе, указав свою электронную почту или авторизовавшись с помощью «ВКонтакте», сможете создать свой список растений. Функция удобна для того, чтобы записать дату посадки, установить напоминание о необходимости, например, прорыхлить или удобрить рассаду.

Подробный справочник

В приложении «Флорист-Х» есть всё обо всём, что можно вырастить на дачном участке. Информация не ограничивается энциклопедической справкой по каждой культуре, а дополнена подробными советами о том, как готовить почву, сеять, удобрять, собирать и сохранять урожай.

Отдельные разделы посвящены вредителям и болезням растений. Например, «Спасаем урожай». При помощи иллюстраций и инструкций победить напасть будет легко.

Здесь тоже доступна функция напоминаний, причём можно выбрать их периодичность, чтобы не забывать, например, подкармливать томаты каждый месяц.

Советы и лайфхаки

Программа «Всё о даче» –  сборник самых разных тематических статей, где есть два очень полезных раздела –  ландшафтный дизайн и дачные лайфхаки. В первом вы найдёте схемы обустройства клумб, правила высадки цветов, фотопримеры самых разных композиций и даже инструкции по созданию дачного пруда.

Дачные лайфхаки – это советы и хитрости, которые сделают приусадебную жизнь проще. Авторы рассказывают, зачем сеять морковь с кофе, как защитить баню от гниения и обустроить кладовку для хранения инвентаря.

Статьи можно добавить в избранное для быстрого поиска нужного текста.

Заготовки на зиму

Переработать урожай –  задача не менее сложная, чем вырастить его. Более ста рецептов домашних заготовок на любой вкус, фрукт и овощ есть в приложении «Рецепты Консервация». Можно искать по ингредиенту, выбирать по типу блюда, а то, что понравилось, сохранять в «Избранное».

В общем, смартфон может стать не менее важным дачным инструментом, чем лопата и грабли. Отличного урожая!

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