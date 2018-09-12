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13.09.2018

Смартфон вместо кулинарной книги: МТС представляет мобильные приложения для домашних заготовок

Москва, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Летом и в начале осени готовить нужно не столько сани, сколько варенье да огурцы-помидоры-грибы в банки закатывать. Разнообразить традиционное консервно-баночное меню на зиму поможет редакция МТС-Медиа, которая подобрала  для сладкоежек и любителей солёненого и маринованного несколько Android-приложений и полезных страничек.

«Заготовки на зиму»

В этом приложении можно найти всё — от традиционного ассорти до солёных лимонов и домашней тушёнки.

Каждый рецепт снабжён пошаговым описанием

Дополнительная фишка в том, что рецепты в программе не просто бездумно собраны с просторов интернета, — всё уже было кем-то приготовлено. В конце каждого рецепта есть ссылка на первоисточник, в котором можно посмотреть не только пошаговый процесс приготовления в картинках (он, кстати, дублируется и в приложении), но и реальные отзывы тех, кто готовил по этому рецепту.

Есть ссылка на первоисточник

Удобно, что ингредиенты понравившегося рецепта можно сразу же отправить в список покупок, чтобы в магазине не забыть, что именно нужно купить.

Нужные ингредиенты — в корзину

Немаловажно, что приложение доступно и без подключения к интернету, — только отзывы нельзя будет посмотреть.

«Аджика. Рецепты с фото»

Тем, кто любит погорячее, советуем обратить внимание на специальное приложение, посвящённое приготовлению аджики. Рецептов немного, но есть из чего выбирать.

Плюсом к каждому рецепту идет калорийность на весь объём приготовленного блюда. Понравившиеся рецепты можно занести в список избранного, что облегчает последующий поиск.

Рецепты доступны без подключения к интернету.

«Маринованные грибы»

Не забыли мы и о любителях «тихой охоты». Сохраним найденные грибочки до весны? В программе представлены рецепты для приготовления самых распространённых и любимых видов: лисичек, рыжиков, вешенок, груздей, белых, маслят, сыроежек, шампиньонов и опят. Интернет при работе с программой не нужен.

Заготавливаем во «ВКонтакте»

«Домашние заготовки - консервируй сам!» — отличная группа во «ВКонтакте», в которой можно узнать не только рецепты, но и как правильно сушить и замораживать. Здесь расскажут, как готовить домашнее вино и сохранить зелень свежей до новогоднего стола, а также научат солить грибы десятком разных способов.

В доступе 39 активных тем и столько же тематических фотоальбомов, в которых можно узнать необходимую информацию и проконсультироваться с участниками по поводу того или иного рецепта. Группа живая, поэтому отвечают единомышленники достаточно быстро.

Ну и на сладкое…

Если вы пользуетесь соцсетью «Одноклассники», то обязательно загляните в группу «Домашнее варенье». Здесь просто рай для любителей домашних вкусняшек и ничего лишнего: на стене группы — только рецепты варенья из разнообразных ягод, фруктов и даже овощей. Есть и удобный поиск по хэштегам.

Очень вкусные рецепты!

Если вы не хотите общаться, то не должны пройти мимо приложения «Варенье Повидло Джем Рецепты».

Очень подробные рецепты с фото

Потрясающе аппетитные фотографии, подробные пошаговые рецепты и, что немаловажно, почти в каждом указана информация о сроке хранения приготовленных консервов. Так что вооружайтесь банками и действуйте!

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