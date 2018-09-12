Смартфон вместо кулинарной книги: МТС представляет мобильные приложения для домашних заготовок

Москва, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Летом и в начале осени готовить нужно не столько сани, сколько варенье да огурцы-помидоры-грибы в банки закатывать. Разнообразить традиционное консервно-баночное меню на зиму поможет редакция МТС-Медиа, которая подобрала для сладкоежек и любителей солёненого и маринованного несколько Android-приложений и полезных страничек. «Заготовки на зиму» В этом приложении можно найти всё — от традиционного ассорти до солёных лимонов и домашней тушёнки. Каждый рецепт снабжён пошаговым описанием Дополнительная фишка в том, что рецепты в программе не просто бездумно собраны с просторов интернета, — всё уже было кем-то приготовлено. В конце каждого рецепта есть ссылка на первоисточник, в котором можно посмотреть не только пошаговый процесс приготовления в картинках (он, кстати, дублируется и в приложении), но и реальные отзывы тех, кто готовил по этому рецепту. Есть ссылка на первоисточник Удобно, что ингредиенты понравившегося рецепта можно сразу же отправить в список покупок, чтобы в магазине не забыть, что именно нужно купить. Нужные ингредиенты — в корзину Немаловажно, что приложение доступно и без подключения к интернету, — только отзывы нельзя будет посмотреть. «Аджика. Рецепты с фото» Тем, кто любит погорячее, советуем обратить внимание на специальное приложение, посвящённое приготовлению аджики. Рецептов немного, но есть из чего выбирать. Плюсом к каждому рецепту идет калорийность на весь объём приготовленного блюда. Понравившиеся рецепты можно занести в список избранного, что облегчает последующий поиск. Рецепты доступны без подключения к интернету. «Маринованные грибы» Не забыли мы и о любителях «тихой охоты». Сохраним найденные грибочки до весны? В программе представлены рецепты для приготовления самых распространённых и любимых видов: лисичек, рыжиков, вешенок, груздей, белых, маслят, сыроежек, шампиньонов и опят. Интернет при работе с программой не нужен. Заготавливаем во «ВКонтакте» «Домашние заготовки - консервируй сам!» — отличная группа во «ВКонтакте», в которой можно узнать не только рецепты, но и как правильно сушить и замораживать. Здесь расскажут, как готовить домашнее вино и сохранить зелень свежей до новогоднего стола, а также научат солить грибы десятком разных способов. В доступе 39 активных тем и столько же тематических фотоальбомов, в которых можно узнать необходимую информацию и проконсультироваться с участниками по поводу того или иного рецепта. Группа живая, поэтому отвечают единомышленники достаточно быстро. Ну и на сладкое… Если вы пользуетесь соцсетью «Одноклассники», то обязательно загляните в группу «Домашнее варенье». Здесь просто рай для любителей домашних вкусняшек и ничего лишнего: на стене группы — только рецепты варенья из разнообразных ягод, фруктов и даже овощей. Есть и удобный поиск по хэштегам. Очень вкусные рецепты! Если вы не хотите общаться, то не должны пройти мимо приложения «Варенье Повидло Джем Рецепты». Очень подробные рецепты с фото Потрясающе аппетитные фотографии, подробные пошаговые рецепты и, что немаловажно, почти в каждом указана информация о сроке хранения приготовленных консервов. Так что вооружайтесь банками и действуйте! ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... мобильная связь

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