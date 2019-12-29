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30.12.2019

СМИ: бывший вице-мэр Иркутска выживает пенсионерку из дома

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожилую иркутянку пытаются выселить из деревянного дома в центре Иркутска по улице Карла Либкнехта, об этом сообщают «Аргументы недели».

В выпуске газеты №50(694) от 25 декабря 2019 года говорится, что жительница Иркутска Валентина Ленденева живет по соседству с особняком, которым владеет «с треском проигравший выборы в депутаты гордумы Дмитрий Разумов, пытающийся закрепиться в статусе «радетеля и защитника памятников истории и культуры». Как предполагает пенсионерка, ее выживают из собственного дома именно по его наущению».

Свой деревянный дом с участком Валентина Ленденева приобрела еще в 1990-х годах. Не так давно она узнала, что в усадьбе Винтовкина по соседству с ней поселился Дмитрий Разумов. «Известный как работник мэрии, он с гордостью рассказывал горожанам, как выкупил и восстановил усадьбу. Об этом экс-чиновник при случае упоминает и сейчас. Правда, не распространяется о том, что для его соседей «знаковая реставрация» была сопровождена потерями», пишет газета.

По словам Валентины Ленденевой, ей неоднократно поступали предложения продать ее земельный участок и дом. А когда она отказалась от всех этих предложений, в ход, видимо, пошли «административные доводы».

– В нашей усадьбе на улице Карла Либкнехта, 13-15 по состоянию на 2012 год было три дома. Это мой дом 15А – на главной линии застройки, а также два дома в глубине двора – 13Б и 13В. Эти два дома были снесены по программе ветхого и аварийного жилья. Мой дом был приобретен еще в 1990 году, есть все правоустанавливающие документы того времени. Земельный участок под ним находился в пользовании, но не был оформлен, – рассказывает Валентина Ленденева.

По ее словам, земельные участки на месте снесенных ветхих домов должны были попасть в программу городского благоустройства. Однако летом 2014 года прошли публичные слушания, в ходе которых жители узнали, эти участки объединены, а вид их использования изменен с «для благоустройства…» на «многоквартирные жилые дома…». К тому же, как утверждает иркутянка, к вновь образованному участку присоединили часть территории.

– Интересно, что после публичных слушаний на участке начал появляться бывший вице-мэр Иркутска Разумов, да не один, а с некими «потенциальными покупателями», – говорит Валентина Ленденева.

Как отмечает пенсионерка, она подходила к экс-чиновнику в надежде разобраться, пыталась поговорить, обращала внимание, что еще не вынесено окончательное решение по публичным слушаниям и что суд обязательно разберется. На это, говорит она, Дмитрий Разумов предложил ей попробовать оформить документы, намекнув, что не все строения на этой территории узаконены.

В августе 2014 года на участке, где должна быть детская площадка, начались земельные работы. Валентина Ленденева вызывала полицию, сотрудники прекратили их деятельность в связи с отсутствием разрешений на проведение работ. А 30 сентября 2014 года городской комитет по градостроительной политике отказал в разрешении на строительство некой И.В. Фунтовой, владелице участка. Но вскоре против пенсионерки были развернуты, как она говорит, «боевые действия». Так, например, пишут «Аргументы недели», городской комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) вдруг потребовал от пенсионерки до 1 ноября 2014 года демонтировать пристрой к старому дому, который был выстроен еще в 1997 году. В суд был подан соответствующий иск. К рассмотрению дела была привлечена Служба по охране объектов культурного наследия.

– Предполагаю, что все происходящие события и решение суда были заказными, – говорит Валентина Ленденева. – Работники КУМИ и Службы охраны объектов культурного наследия предоставили в суд недостоверные акты. Суд взял их за основу, приняв решение о сносе пристроя. Мой дом вдруг как по волшебству, а может и стараниями недоброжелателей, превратился в «объект культурного наследия», хотя до этого он таковым не являлся. У меня на руках есть ранний акт Службы охраны объектов культурного наследия, где черным по белому написано, что дом «историко-культурной ценности не представляет». Однако в решении суда указано, что пристрой угрожает дому как памятнику архитектуры.

В итоге к дому подогнали тяжелую технику, которая снесла пристрой.

– Работы по сносу пристроя проводились до десяти вечера, при этом мы с двумя несовершеннолетними детьми весь день находились на улице при жаре +30°C, голодные. Я вызывала полицию, чтобы она зарегистрировала нарушения наших прав. Вечером у меня случился сердечный приступ, и в 19.00 я вызвала скорую помощь, – рассказывает пенсионерка. – Все оттого, что бывшему чиновнику понадобилась земля в центре города, и все его угрозы претворились в жизнь.

По словам Валентины Ленденевой, к ней применили акт «О зоне строгого регулирования застройки…», утвержденный постановлением администрации Иркутской области в 2008 году.

– Но работы по строительству пристроя были произведены до 1998 года. Соответственно, указанный документ никоим образом не может относиться к моей истории. К тому же я могу указать Службе по охране памятников на двойные стандарты. Почему-то бывшему чиновнику можно было под себя все видоизменять, а мне – рядовому гражданину – нельзя было благоустроить свой дом. Хотя на момент постройки в 1997 году мною было получено разрешение на реконструкцию пристроя из Главного управления архитектуры и градостроительства Иркутска, – недоумевает Валентина Ленденева. – Могу предположить, что двойные стандарты стали возможны лишь из-за дружеского знакомства Разумова с бывшей в то время руководителем Центра по сохранению историко-культурного наследия, а ныне председателем общественного совета Службы по охране памятников Надежды Красной.

Пенсионерка, пристально следившая за восстановлением усадьбы Винтовкина по соседству, обращает внимание, что в «зоне строгого регулирования», на территории восстановленной усадьбы была также построена двухэтажная баня и гараж. Как говорится в материале «Аргументов недели», «в этой же зоне на участке, предназначавшемся ранее под благоустройство, были построены два двухэтажных кирпичных дома. Их теперь преподносят как утраченный ансамбль двух снесенных ранее одноэтажных домов, которые снесены были как ветхие и аварийные и никакой культурной и исторической ценности никогда не представляли».

Валентина Ленденева до сих пор пытается оспаривать судебные решения, предписывающие ей привести свой дом в состояние, которое было «до возведения пристроя». Она обращается за помощью в прессу и к высокопоставленным чиновникам.

– Нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников открыто в СМИ ранее выражал недовольство предыдущей командой администрации. Мэр сразу же, 1 июня 2015 года, уволил заместителя мэра – председателя КУМИ Сергея Кладова, к которому были претензии по формированию земельных участков под точечную застройку в Иркутске. Так вот, их-то уволили, а я до сих пор расхлебываю результаты их правления, и их нарушения никто устранять не собирается, – говорит иркутянка.

Через «Аргументы недели» она обращается к мэру города:

– Уважаемый Дмитрий Викторович Бердников, прошу вас меня услышать и помочь нам, жителям города, восстановить справедливость.

«Несмотря и вопреки этой вопиющей истории, вера в закон, объективность, беспристрастность и честность еще теплится в душе у пенсионерки», – так описывается история взаимоотношений пенсионерки с бывшим чиновником мэрии в газете «Аргументы недели». Между тем, недавно стало известно, что Валентина Ленденева планирует обратиться в суд, чтобы восстановить справедливость и прекратить нарушения законодательства, допущенные при строительстве, по крайней мере, одного такого нового здания. И есть все основания для иска в отношении индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: ул. Карла Либкнехта, 13.

По информации газеты, дом Валентины Ленденевой (ул. Карла Либкнехта, 15) является объект культурного наследия (ОКН). На этой же стороне улицы расположен еще один объект культурного наследия (ул. Карла Либкнехта, 11А) – это «доходный дом с флигелем Ординой». Согласно приказу Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 4 марта 2014 года N17-сп этот ОКН является предметом охраны исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры города Иркутска по характеристике историко-культурной ценности: в составе градостроительного ансамбля – застройка улицы.

«На земельном участке (по адресу: ул. Карла Либкнехта, 13) между указанными объектами культурного наследия ведется незаконное строительство объекта индивидуального жилищного строительства. На информационном щите, размещенном на участке, значится, что заказчиком строительства является ООО «РИП» – начало строительства 4 квартал 2018 года», – пишут «Аргументы недели».

Отмечается, что возведение этого объекта в непосредственной близости от одного ОКН и вплотную к другому подобному ОКН нарушает права гражданки В.Г. Ленденевой и создает угрозу ОКН, расположенным по адресам: ул.Карла Либкнехта, 15 и 11А. Также в материале подчеркивается, что «нарушений законодательства там целый список: не соблюдаются меры противопожарной безопасности, вблизи к ОКН размещаются стройматериалы, к тому же контуры строящегося объекта выходят за пределы оградительной противопожарной стены ОКН (ул. К. Либкнехта, 11А). Возведение строящегося объекта нарушает визуальное восприятие в целом этого ОКН и закрывает обзор и доступ к элементу данного ОКН – оградительной кирпичной стене.

Также территория ОКН (ул. К. Либкнехта, 15) подвергается заливу дождевой водой, которая стекает со строящегося объекта. Это создает неблагоприятные условия для данного объекта культурного наследия, препятствует доступу к нему».

Кроме того, отмечено, что в результате строительства этого объекта ликвидировано место общего пользования, на котором были благоустроены площадка для отдыха и озеленение. При этом, по данным СМИ, наиболее существенное из этих нарушений – это то, что строительство не соответствуют установленному режиму зоны охраны объекта культурного наследия и ведется с нарушением законодательства в сфере охраны ОКН. Согласно статье 99 Земельного кодекса РФ в целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. А в таковых зонах строительство объектов капитального строительства запрещено согласно ст. 5.1, Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Закон гласит: «1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства…».

По информации газеты, «есть и исключения из этой нормы – например, в случае, если применяются специальные меры, направленные на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия. То есть если проводится восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды. И можно предположить, что Дмитрий Разумов для строительства этого здания решил использовать именно эту лазейку «регенерации историко-градостроительной среды».

Однако, как сообщается в материале, в этом случае «не восстанавливается никакой объект культурного наследия. Дома, которые ранее находились на данном участке и были снесены по причине ветхости, не имели исторической и культурной ценности. Соответственно это новое здание является объектом нового капитального строительства».

Известно, что региональным законодательством на территории ул. Карла Либкнехта установлены режим зоны охраны ОКН и градостроительных регламентов и режим строго регулирования застройки. Они запрещают строительство новых объектов. При этом любая иная деятельность, связанная с ОКН – регенерация и др. – строго регламентирована. Соответственно хозяйственная деятельность ООО «РИП» по строительству жилого дома не соответствует указанному законодательству.

Как следует из письма администрации Иркутска от 20 ноября 2017 года №304-70-3640/7 в ответ на запрос гражданки В.Г. Ленденевой и других жителей ул. Карла Либкнехта, в соответствии с существующими нормами права, строительство вблизи защитных зон ОКН, а также учитывая свободный от объектов капстроительства размер земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:22759, строительство многоквартирного жилого дома между домами №11 и №15А по ул. Карла Либкнехта должно быть исключено.

Между тем, как говорится в статье, «Дмитрий Разумов (как и его общественная организация «Наследие») уже не в первый раз попадает в поле зрения иркутских журналистов, предполагающих, что заявляемая деятельность по спасению домов-памятников, на самом деле может быть прикрытием для заработка».

По материалам газеты «Аргументы недели»

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