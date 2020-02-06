СМИ: федеральные власти рассматривают возможность смягчения наказания беременным преступницам

Интернет, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Уголовный кодекс. В соответствии с ними не отбытая часть наказания для беременных женщин и для женщин с ребенком до 3 лет может быть заменена более мягким видом наказания. Об этом сообщают argumenti.ru .

Правда, случиться это может только после фактического отбытия не менее четверти срока. То же положение же касается и условно-досрочного освобождения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что количество осужденных за преступления небольшой тяжести беременных женщин, а также женщин, имеющих детей до 3 лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, незначительно.