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05.09.2019

СМИ: глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, в какую сумму государству обходится бесплатная медицина

Москва, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, какая сумма выделяется правительством на оказание бесплатной медицинской помощи россиянам. Об этом сообщают argumenti.ru.

По словам министра, на сегодняшний день выделено уже 2,5 триллиона рублей на поддержание бесплатной медпомощи. Она сообщила, что ежегодно жители России осуществляют порядка 1,2 миллиардов посещений бесплатных амбулаторных медучреждений, при этом около 34% приходится на диспансеризации и профилактические осмотры. Глава Минздрава подчеркнула, что профилактические осмотры включают в себя все необходимые обследования, в том числе несколько видов скрининга для выявления распространённых онкологий.

– Кстати, следует отметить, что увеличение тарифов ОМС сделало их экономически привлекательными. Поэтому если в 2012 году в системе ОМС работало 7% частных медицинских организаций, то по результатам 2018 года – уже 34%, – подчеркнула Вероника Скворцова.

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