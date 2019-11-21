СМИ: госорганы перестанут принимать российских граждан к 2024 году

Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Стало известно, что к 2024 году федеральные и региональные органы власти прекратят прием российских граждан. Соответствующий документ подготовило Минэкономразвития РФ, пишут argumenti.ru .

Согласно источнику, полномочия этих ведомств за исключением нескольких неустранимых случаев, которые определят позднее, перейдут к Многофункциональным центрам (МФЦ). Уточняется, что люди смогут получать помощь вне зависимости от места жительства и прописки, а все услуги станут доступны в электронной форме. К тому же теперь заявления будут заполнять по умолчанию сами сотрудники МФЦ. При этом его можно будет подать сразу на несколько услуг.

Замглавы Минэкономразвития Савва Шипов отметил, что нововведения создают «новую философию взаимодействия человека с государством».

Документ может вступить в силу 1 января 2021 года.