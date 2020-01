СМИ: иностранцам предложили выдавать «новогодние визы» в Россию

Москва, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В России могут начать выдавать специальную интернациональную визу для иностранцев. С таким предложением накануне выступил депутат нижней палаты российского парламента Виктор Зубарев, пишут argumenti.ru . По мнению Зубарева, иностранцы считают российские традиции празднования Нового года «экзотикой» и с каждым годом все больше интересуются русской культурой, сообщает телеканал RT, в распоряжении которого имеется документ. Депутат считает необходимым совместно с МИД РФ рассмотреть возможность введения специальной визы на период новогодних каникул. В качестве возможного формата он предлагает выдавать такие экспресс-визы на семь дней. Или же речь может идти о специальном интернациональном документе «Happy New Year in Russia». Такое нововведение, считает Зубарев, положительно скажется на росте туристического потока в страну и интереса к ней в целом. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

