СМИ: испанец намерен проехать от Магадана до Иркутска на велосипеде

Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес намерен преодолеть маршрут от Магадана до Иркутска на велосипеде, сообщает РИА Новости .

Известно, что в декабре 2018 года испанец на велосипеде путешествовал по трассе «Колыма», ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе.

На этот раз, по словам испанца, он готов – «заменил варежки и голову, а также поменял обувь на новую». Он намерен преодолевать на велосипеде по 40 километров в день, с собой у него палатка, теплый спальник и запасы высококалорийной еды.

– Я не буду сильно гнать, нужно беречь силы. Я взял протеин, буду мешать его с водой и пить. В Иркутске надеюсь оказаться примерно 20 марта, – уточнил путешественник.