СМИ: испанец починил свой велосипед и продолжил путь из Магадана на Байкал

Якутия, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес починил свой велосипед и 9 января продолжил путь из Магадана на Байкал. Сейчас он находится на территории Якутии. Об этом сообщает агентство ТАСС .

Напомним, испанец в конце декабря 2019 года предпринял вторую попытку доехать до Байкала на велосипеде, но 7 января двухколесный транспорт путешественника сломался. Хосе Андрес Абьян Пахарес был вынужден прервать экспедицию.

Путешественник отметил, что недавно пережил в Якутии 50-градусные морозы, однако доброжелательность местных жителей приятно его удивила. Якуты приглашали испанца к себе домой и кормили.

Также напомним, что в первый раз Хосе Андрес Абьян Пахарес намеревался проделать путь из Магадана на Байкал зимой 2018 года. На трассе «Колыма» он заночевал в палатке в 50-градусный мороз и чуть не замерз насмерть. Его спасли местные жители, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. И хотя мужчина серьезно обморозил пальцы на правой руке (лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе), планы преодолеть 5 тысяч километров на велосипеде в самые лютые морозы не оставил.

Несмотря на все злоключения прошлого года, испанец решил, что в этом путешествии снова будет ночевать на улице. Только на этот раз путешественник прихватил с собой теплый спальник и палатку.

Прибыть на Байкал Хосе Андрес Абьян Пахарес планирует к 20 марта.