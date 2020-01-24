СМИ: испанский велосипедист, ехавший в Иркутск, все еще находится в Якутии из-за морозов

Якутия, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Путешественник из Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, который планировал проехать на велосипеде от Магадана до Иркутска, 23 января остановился в якутском селе Кескил. Шины его велосипеда начали лопаться на морозе, рассказал испанец корреспонденту РИА Новости .

– Могу сказать, что я совершил несколько проколов. Во-первых, шина моего велосипеда лопнула на морозе, в тот момент было минус 55 градусов. Во-вторых, моя одежда намокла. Так что мне помогли добраться до ближайшего села люди, здесь я пока остановился. У меня есть запасная шина, но только одна. Если лопнет и вторая, я не знаю, что буду делать. Это большая проблема, к тому же на выходные обещают 60-градусные морозы, – рассказал Хосе Андрес Абьян Пахарес.

По его словам, его путешествие продолжается благодаря участливым местным жителям, которые отогревают его в машинах, поят горячим чаем, пускают переночевать.

– Я очень всем благодарен. Путешествие действительно очень сложное. Сегодня я делаю перерыв, пойду встречаться с учениками местной школы, передам им привет от учеников колледжа, где я работаю, в Сарагосе, – цитирует РИА Новости слова путешественника.

Напомним, в первый раз Хосе Андрес Абьян Пахарес намеревался проделать путь из Магадана на Байкал зимой 2018 года. На трассе «Колыма» он заночевал в палатке в 50-градусный мороз и чуть не замерз насмерть. Его спасли местные жители, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В конце декабря 2019 года он предпринял вторую попытку доехать до Байкала на велосипеде. Но 7 января двухколесный транспорт путешественника сломался. Хосе Андрес Абьян Пахарес был вынужден прервать экспедицию на два дня, продолжив путь 9 января. Позже он оставил свой велосипед в одном из сел Оймяконского района в Якутии и уехал на попутках в другое село.