СМИ: историк из Бурятии утверждает, что видел на дне Байкала «золото Колчака»

Иркутская область, Бурятия, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Краевед из Бурятии, археолог, гидронавт-исследователь озера Байкал, автор книги «Золотой клад адмирала» Алексей Тиваненко утверждает, что видел на дне Байкала так называемое золото адмирала Александра Колчака, пишет портал «Сибирь. Реалии». По данным краеведа, часть золотого запаса России была отправлена поездом на восток страны. По пути его следования большевики, по словам Алексея Тиваненко, устроили два обвала скал в Иркутской области – один между истоком Ангары и станцией Култук, второй возле станции Байкал. – В итоге после обвала часть поезда ушла под откос в глубины Байкала, это случилось вблизи станции Моритуй Иркутской области. В 1960-е годы меня отправили исследовать здание на этой станции, чтобы разместить там Слюдянский краеведческий музей. Старожилы станции, которые видели тот самый поезд своими глазами, мне показали место, куда упали вагоны. Я это место запомнил. Вскоре после катастрофы туда согнали мужчин – жителей станции, заставили нырять и доставать ящики. Людям пришлось подчиниться военным. Они все это вытаскивали, а чехи забирали. А то, что не смогли достать, – осталось под водой, – говорит Алексей Тиваненко. В 2008 году, когда была организована экспедиция на Байкал глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», Алексея Тиваненко пригласили принять в ней участие: – Я работал в Байкальском институте природопользования и всю жизнь собирал сведения об озере. Но я, конечно, не мог не рассказать о том, что узнал про золото Колчака. В ответ меня спросили: «Сможешь показать то место?». Я сказал, что смогу. В 2008 году состоялось первое погружение на дно Байкала, но ничего обнаружено не было. Однако в 2009 году фрагменты поезда времен Гражданской войны все-таки нашлись. – На глубине 1,5 км они лежали. Оказывается, мои расчеты были неверными. Когда вагоны упали в воду, там какое-то время был воздух. Плюс сильное течение Байкала, все это повлияло на то, что вагоны отнесло метров на 500 в сторону от того места, где произошло падение. А мы опускались на «Мирах» у самого подножия скалы. На самом деле обломки поезда были чуть дальше. Мы увидели покореженные вагоны, обломки. Многое было засыпано песком. Фрагменты эшелона лежали по всему склону подводного холма. В километре от места падения также были найдены части поезда, ящики с патронами, искореженные рельсы, – вспоминает Алексей Тиваненко. – Я своими глазами увидел царское золото! В одном месте, под камнем, лежит аккуратный слиток. Видно, что золото. Слитки, однако, оказались под камнями, а манипуляторы у аппарата всего полтора метра длиной. Вокруг железные фермы вагонов, пролезть не можем. Стали камни разбирать, но поняли, что бесполезно. Только камень возьмем – так аппарат сразу перевешивает, и он «клюет носом». Пытались, пытались – ни в какую. Повернули аппарат, покрутили задним винтом – и песок с поверхности сдуло. Стало ясно, что там лежит слиток золота, видны клейма. Мы сфотографировали все, на снимках хорошо видно, – уверяет исследователь. Всего при погружении в батискафе было обнаружено между завалами два слитка. Их удалось сфотографировать, но достать в силу технической сложности пока не представляется возможным. – Мы доложили в Кремль о находке. В 2010 году в Бурятию приезжал председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он также спустился на дно, убедился, что золото там. Потом еще спускался тогдашний министр финансов Кудрин. Потом приехал Владимир Путин. Он спускался на «Мире-1», а я на «Мире-2». Меня спрашивали: «Сколько там золота лежит, на ваш взгляд?» Я ответил: «Кто его знает?». Дело в том, что из 17 вагонов, которые отправились от Иркутска, во Владивосток доехали всего 6 вагонов – тому есть документальные свидетельства, в том числе кадры кинохроники. Остальные 11 вагонов, получается, лежат на дне Байкала, – предполагает Алексей Тиваненко. Между тем, пишет портал, в Бурятии завершились съемки кинофильма про золото Колчака. Премьера киноленты запланирована на 2020 год, к 100-летию таинственного исчезновения той части золотого запаса Российской империи, которая в годы Гражданской войны попала в руки адмирала. В мистико-приключенческой картине рассказывается, как группа молодых людей по старинной карте ищет клад и находит его. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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