СМИ: как защитить психику во время самоизоляции – советы психолога

Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Самоизоляция с неопределенной продолжительностью может оказаться серьезным испытанием для психики. Психолог Юлия Зотова посоветовала, как можно нейтрализовать негативные последствия, пишут argumenti.ru .

Специалист объяснила, что человеку гораздо легче переждать ограничения, когда известно, через сколько они закончатся. Чтобы снизить уровень психологического напряжения, стоит подумать о делах, которыми хочется заняться после окончания самоизоляции, передаёт Радио Sputnik.

– То, что режим самоизоляции заявлен на неопределенное время, дестабилизирует людей в психологическом плане... При построении планов наступает относительная ясность, в этот момент психика справляется с тревогой и дискомфортом, – советует Юлия Зотова.