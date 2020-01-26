СМИ: Китай приступил к разработке вакцины от нового коронавируса

Китай, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Китайские СМИ сообщили, что Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже проводит работы по исследованию и разработке вакцины против нового коронавируса. Известно, что он активно распространяется и унес жизни более 50 человек, сообщают argumenti.ru .

Глава института вирусного центра Сюй Вэньбо рассказал, что ученые успешно изолировали вирус и теперь отбирают подходящий штамм. Кроме этого, специалист отметил, что делается скрининг лекарственных средств от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом.

Отмечается, что в России разработка вакцины началась в двух институтах. При этом к февралю Минздрав планирует завершить экспресс-тест на выявление нового коронавируса.