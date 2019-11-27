|Общество
|28.11.2019
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СМИ: материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году
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Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальные вопросы, рассказала, что индексация материнского семейного капитала возобновится с 2020 года. Индексация идет на инфляцию, если какая-то часть маткапитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться на инфляцию, пишут
Татьяна Голикова пояснила, что имеется ввиду инфляция, которая будет учитываться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.
По данным вице-премьера, с момента работы этой программы (с 1 января 2007 года) правом на маткапитал воспользовались 9,5 миллиона человек.
По оценке Татьяны Голиковой, это один из самых удачных проектов, которые реализуются в России.
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