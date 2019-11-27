СМИ: материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году

Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальные вопросы, рассказала, что индексация материнского семейного капитала возобновится с 2020 года. Индексация идет на инфляцию, если какая-то часть маткапитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться на инфляцию, пишут argumenti.ru .

Татьяна Голикова пояснила, что имеется ввиду инфляция, которая будет учитываться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

По данным вице-премьера, с момента работы этой программы (с 1 января 2007 года) правом на маткапитал воспользовались 9,5 миллиона человек.

По оценке Татьяны Голиковой, это один из самых удачных проектов, которые реализуются в России.