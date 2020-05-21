СМИ: медики выразили опасения, что смертность от рака и заболеваний сердца может вырасти из-за приостановки плановой помощи

Интернет, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врачи считают, что заболеваемость и смертность от рака и заболеваний сердца может вырасти из-за приостановки плановой медицинской помощи, пишет «Афанасий Бизнес» со ссылкой на Известия.

Мнение представителей медицинского сообщества получено в результате опроса, проведенного аналитической компанией RNC Pharma.

Все, что не связано с коронавирусом, сейчас работает по остаточному принципу, отметили участники опроса. 52% отметили серьезное ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи из-за эпидемии COVID-19. По мнению еще 40% медиков, ситуация с доступностью врачебной помощи близка к критической: специалисты перегружены, идет массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности при этом никак не компенсируются, сообщает издание.

Для лечения ковидных пациентов в России сейчас перепрофилированы, в том числе, онкоцентры.

– Существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями, – считает заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский. По мнению врача, такие учреждения должны были продолжать работу в прежнем режиме.

О другой проблеме говорят врачи-кардиологи. Их как можно дольше откладывают визит к врачу из-за боязни заболеть коронавирусом в больнице.

– Люди стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаются за помощью на очень поздних сроках заболевания – подчас тогда, когда мы уже почти не можем им помочь. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти, – добавляет завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрий Скрыпник.