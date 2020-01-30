СМИ: Минздрав и Роспотребнадзор назвали лекарства для лечения коронавируса

Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор разработали временные методические рекомендации, в которые включили три лекарственных препарата для лечения инфекции коронавируса у взрослого человека. Об этом сообщают argumenti.ru .

Эксперты советуют использовать при лечении коронавируса Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Рибавирин – это противовирусный препарат, который быстро проникает в инфицированные клетки организма и блокирует вирусные рецепторы, подавляя синтез вирусной РНК.

Лопинавир и Ритонавир приспособлены для лечения ВИЧ, а Рекомбинантный интерферон бета-1b - рассеянного склероза. Однако средство способно создавать белки, которые обладают противовирусным и противовоспалительным свойством.