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25.12.2018

СМИ: на митинг в Ольхонском районе вышли около тысячи человек

Ольхонский район, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На митинг против запрета на строительство жилья в Ольхонском районе вышли около тысячи человек, сообщает ОТР.

Мероприятие, напомним, проходило 24 декабря в селе Еланцы. Как ранее сообщал мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев, все главы поселений получили предостережения от прокуратуры о том, что нельзя строить не только жилые дома, но и социально-бытовые объекты.

Он считает, что существующее природоохранное законодательство никоим образом не защищает сам Байкал, а только создает проблемы для местных жителей и социально-экономического развития территорий. Мэр Ольхонского района говорит, что запреты нарушают Конституцию РФ.

На момент публикации получить официальный комментарий по численности участников акции Телеинформу не удалось.

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