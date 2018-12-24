СМИ: на митинг в Ольхонском районе вышли около тысячи человек

Ольхонский район, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На митинг против запрета на строительство жилья в Ольхонском районе вышли около тысячи человек, сообщает ОТР.

Мероприятие, напомним, проходило 24 декабря в селе Еланцы. Как ранее сообщал мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев, все главы поселений получили предостережения от прокуратуры о том, что нельзя строить не только жилые дома, но и социально-бытовые объекты.

Он считает, что существующее природоохранное законодательство никоим образом не защищает сам Байкал, а только создает проблемы для местных жителей и социально-экономического развития территорий. Мэр Ольхонского района говорит, что запреты нарушают Конституцию РФ.

На момент публикации получить официальный комментарий по численности участников акции Телеинформу не удалось.