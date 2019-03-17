СМИ назвали самых активных туристов

Интернет, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти полтора миллиарда поездок туристов насчитали в 2018 году. Таковы данные исследования крупной международной консалтинговой фирмы. Данные цитируют «Аргументы недели» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Самыми активными туристами названы американцы. Они и раньше считались самыми активными путешественниками по миру. А в прошлом году количество зарубежных туристов из этой страны вовсе выросло на 44%. На втором месте оказалась Германия, на третьем – Китай.

Кроме того, исследования показали тенденцию концентрации заказов турпутевок при помощи сети интернет. Подавляющее большинство человек – 83% опрошенных – искали информацию о стране перед поездкой. Заказывали тур, бронировали или оплачивали билеты или гостиницы в интернет около 48% респондентов.