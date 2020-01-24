СМИ: по полису ОМС в России теперь можно получить новые услуги

Москва, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В России с 2020 года расширяется программа бесплатной медицинской помощи. Выросло ее финансирование и увеличился перечень доступных процедур.

Как передает « Афанасий бизнес » со ссылкой на life.ru, пациентам с онкологией теперь доступно почти два десятка методов высокотехнологичной помощи. Это конформная и стереотаксическая лучевая терапия, протонная терапия и другие виды.

Сокращен срок ожидания приема у онколога – с недели до трех дней, а срок ожидания специализированной медпомощи в стационаре для онкобольных сокращен до семи дней. В два раза – до одной недели – сокращен срок записи на компьютерную томографию для онкобольных.

Новые препараты пополнили список жизненно необходимых. Это лекарства от опухолей, астмы, диабета. Больные обеспечиваются ими бесплатно при лечении в стационаре или при экстренной необходимости.

Для беременных расширен перечень видов помощи по полису в женских консультациях: добавлены психологическая и медико-социальная помощь.

Подробнее о новых услугах, представляемых бесплатно по полису ОМС, должны проконсультировать в страховой компании.