СМИ: правозащитники осудили преследование якутского шамана Александра Габышева

Бурятия, Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Правозащитники в Amnesty International признали задержанного якутского шамана узником совести и потребовали от властей РФ освободить его, сообщает Росбалт.

На сайте AI сообщается, что директор представительства организации в РФ Наталья Звягина назвала преследование шамана абсурдом.

– Неужели они действительно боятся его колдовской силы?.. Как и все граждане страны, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов, – отметила она, комментируя реакцию российских властей на заявления шамана о том, что он намерен «изгнать Владимира Путина».

Наталья Звягина подчеркнула, что задержание Александра Габышева – это «очередной пример жестокого подавления прав человека в России».

Также на официальной странице правозащитной организации в России опубликован пост о том, что задержание Александра Габышева – произвол.

– Если бы нам сказали, что мы повесим такое заявление на сайт несколько лет назад, мы бы сильно рассмеялись. Но так как Россия страна, в которой может произойти все, заявляем: Якутский шаман, обещавший колдовством изгнать Путина, должен быть освобожден. Как и все, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов. А его задержание — это произвол и может быть приравнено к насильственному исчезновению, – говорится в сообщении.

Напомним, якутский шаман Александр Габышев, который шёл в сторону Москвы, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина, задержан в Бурятии в 20 км от Иркутской области.