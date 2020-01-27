СМИ: Роспротребнадзор оценил риски заражения коронавирусом через посылки из Китая

Интернет, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Роспотребнадзоре оценили возможность заражения новым коронавирусом через посылки из Китая. О том, существует ли угроза, рассказала руководитель ведомства Анна Попова, пишут argumenti.ru .

– Сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет, – отметила она.

Также Анна Попова добавила, что врачи уже установили, что вирус не переносит температуру свыше +40 градусов и не обладает высокой устойчивостью в окружающей среде. При этом руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что эта информация требует дополнительного изучения.