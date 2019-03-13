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14.03.2019

СМИ: россияне готовы к турпоездкам в любом возрасте

Москва, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Россияне рассказали, в каком возрасте лучше всего путешествовать. Оказалось, что многие жители страны считают, что почтенный возраст – совсем не повод отказываться от туризма, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на другие СМИ.

Около 32% опрошенных посчитали, что осматривать мир лучше всего с 40 до 60 лет. Еще 30% пришли к выводу, что период с 25 до 40 лет является для этого наиболее подходящим. А вот за путешествия в более молодом возрасте проголосовали меньше всего респондентов. Идею совершать поездки с 18 до 25 лет поддержали только 15% участников опроса.

При этом практически все опрошенные согласились, что преклонный возраст никак не мешает путешествовать. Продолжать туризм после 60 лет собрались 98% респондентов.

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