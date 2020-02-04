СМИ: российский препарат от коронавируса протестируют в Китае

Москва, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Китай протестирует российский противовирусный препарат от коронавируса 2019-nCov. Лекарство называется триазавирин, пишут argumenti.ru .

Как сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, выделить штамм самого вируса у зараженных пациентов, находящихся в России, российским медикам пока не удалось.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 20 тысяч пациентов, 427 человек умерли. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.