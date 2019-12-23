СМИ: с якутского шамана Александра Габышева сняли подписку о невыезде

Якутия, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Подписку о невыезде сняли с якутского шамана Александра Габышева – он остается в уголовном деле в качестве подозреваемого, сообщает « Росбалт » со ссылкой на адвоката Ольгу Тимофееву.

– Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена в связи с непредъявлением обвинения в установленный уголовно-процессуальным законом срок, – сказала адвокат.

Напомним, в сентябре Александра Габышева задержали на трассе «Байкал» в Бурятии и направили в якутский республиканский психоневрологический диспансер для проведения «экспертных мероприятий». Суд избрал шаману меру пресечения в виде подписки о невыезде. Позднее сторонников якутского шамана, которые продолжили дело своего наставника, задержали в Иркутске, но затем, взяв с них объяснения, отпустили и те отправились дальше.

В декабре Александр Габышев возобновил свой «поход в Москву» и снова был задержан. На него завели два уголовных дела – по признакам призывов к экстремизму и применения насилия к представителю власти.