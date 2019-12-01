СМИ: школьник из Иркутска, спасший девочку от педофила, вручил чемпионский пояс Александру Емельяненко

Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Школьник из Иркутска Слава Дорошенко, ставший специальным гостем боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, вручил пояс победителю поединка. Об этом пишут «Известия».

Напомним, инцидент произошел вечером 23 ноября на улице Новаторов в районе торговых складов. Мужчина, сидя в своем автомобиле «Тойота Виста», заметил девятилетнюю девочку.

– В этот момент у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на похищение несовершеннолетней с целью совершения в отношении неё насильственных действий сексуального характера. Обвиняемый вышел из автомобиля и, применяя физическую силу к ребенку, затолкал девочку в салон, после чего сел в автомобиль, заблокировал все двери и начал движение, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Однако крики ребенка услышал проходивший мимо 16-летний подросток, ученик школы № 37. Старшеклассник тут же привлек внимание 28-летнего прохожего, работника одного из местных предприятий.

Вместе они спасли девочку, а преступника задержали бойцы Росгвардии.

Александр Емельяненко в эфире РЕН ТВ назвал старшеклассника настоящим героем и пригласил на поединок. При этом на вопрос о своих ожиданиях от боя мальчик ответил, что на 60% уверен в победе Емельяненко.