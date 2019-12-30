СМИ: теоретический экзамен в автошколах России усложнят

Москва, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Количество вопросов теоретического экзамена для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться – в ГИБДД намерены дополнить теоретическую часть экзамена вопросами на знание устройства транспортных средств и безопасного вождения.

Как сообщает « Афанасий бизнес » со ссылкой на «Российскую газету», предполагается, что экзамен будет состоять из нескольких блоков вопросов: «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология» и «Профессиональный блок». По мнению автоинспекторов, это даст кандидатам в водители понимание устройства автомобиля и навык безопасного управления.

Из практической части экзамена при этом планируется убрать «площадку». Также откажутся и от заученных наизусть экзаменационных городских маршрутов.