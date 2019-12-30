|Общество
|05.01.2020
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СМИ: теоретический экзамен в автошколах России усложнят
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Москва, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Количество вопросов теоретического экзамена для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться – в ГИБДД намерены дополнить теоретическую часть экзамена вопросами на знание устройства транспортных средств и безопасного вождения.
Как сообщает «
Из практической части экзамена при этом планируется убрать «площадку». Также откажутся и от заученных наизусть экзаменационных городских маршрутов.
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