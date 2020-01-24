СМИ: трети россиян хватило бы 100 тысяч рублей, чтобы съездить на Байкал

Москва, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сервис поиска билетов Aviasales опросил пользователей, какой суммы им достаточно для идеального путешествия. Около 35% выбрали 100 тысяч рублей, с которыми съездили бы по России – на озеро Байкал и в Сочи, а за рубеж – в Японию, Великобританию, Португалию, США, а также на отдых по системе all inclusive в Турцию.

Как сообщает « Интерфакс », в опросе приняли участие 67 тысяч пользователей поисковика. Еще 31% из опрошенных проголосовали за вариант «миллион рублей». Некоторые бы использовали эти деньги для кругосветного путешествия, а кто-то бы отправился на ледоколе на Северный полюс. Часть участников опроса сообщили, что хотели бы провести минимум три месяца в поездке и посетить как можно больше стран, чтобы выбрать лучшую для дальнейшего проживания.

Кроме того, 19% россиян считают, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей. Этого им бы хватило, чтобы побывать на музыкальных фестивалях в Европе, провести отпуск на море в Сочи и съездить на шопинг в Италию.

Самым экономным – 15% путешественников – хватит и пяти тысяч рублей. Многие опрошенные уже опробовали на себе такой бюджетный отдых. Чтобы сэкономить, они использовали автостоп, находили бесплатное жилье через гостевые сервисы или жили в палатках.