СМИ: ученые назвали три важных условий для хорошего сна

Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ученые назвали несколько научных методов, которые помогут быстро заснуть, а сам сон сделают долгим и крепким, пишут argumenti.ru .

Сообщается, что для сна необходима прохладная комната, поэтому перед тем, как пойти в постель помещение стоит проветрить. Также ученые рекомендуют спать раздетыми, так как это более естественно для организма и поможет побороть стресс.

Кроме того, рекомендуется не анализировать прошедший день, а дать полный отдых мозгу. Также не стоит читать перед сном, смотреть телевизор или пользоваться гаджетами, так как кровать должна восприниматься подсознанием как место для отдыха.