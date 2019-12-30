СМИ: в Иркутске может находиться солдат-срочник, дезертировавший из части в Забайкалье

Иркутск, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Солдат-срочник Артур Хакимов 3 января сбежал из воинской части в Забайкалье. Как сообщает портал «URA.RU» со ссылкой на представителя комитета Совета солдатских матерей Ксению Феткуллину, сейчас дезертир может находиться в Иркутске, куда приехал с помощью сервиса BlaBlaCar.

Известно, что во время поездки уроженец Челябинской области Артур Хакимов был одет в военную форму. Подвозившему его водителю уралец сказал, что служит по контракту и едет домой в отпуск – через Красноярск и Новосибирск. В Иркутске его, по словам Ксении Феткуллиной, «высадили в черте города рядом с одним из рынков».

Между тем, по данным пресс-службы Восточного военного округа, молодой человек «самовольно оставил расположение части. По предварительным данным, он решил навестить родственников», – передает «URA.RU».