СМИ: в Иркутской нефтяной компании рассказали, как обеспечивают безопасность в условиях пандемии коронавируса

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской нефтяной компании (ИНК) принимают все меры по предупреждению развитию эпидемии COVID-19: в приоритете – безопасность сотрудников и их семей. Об этом сообщает IRK.ru со ссылкой на руководителя оперштаба по предупреждению развития пандемии, главного инженера ИНК Руслана Салихова. Иркутская нефтяная компания – одно из крупнейших предприятий региона. В группе компаний ИНК работают около 10 тысяч человек и более 4 тысяч человек из подрядных организаций. – К сожалению, ситуация с распространением коронавируса развивается по негативному сценарию. Мы видим, как быстро распространяется вирус, число заболевших растет, – говорит Руслан Салихов. Оперативный штаб на предприятии был создан еще в начале марта 2020 года. Он работает ежедневно. В составе штаба – руководители верхнего звена. Принятые там решения направлены на реализацию комплекса мер, которые защищают здоровье персонала и подрядчиков, обеспечивают непрерывность производства и операционного управления. Также поддерживается система здравоохранения. – Компания чувствует ответственность не только перед своими сотрудниками, но и перед регионами, в которых присутствует. Для медучреждений Иркутска, Усть-Кута приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средства индивидуальной защиты. Все они жизненно необходимы для борьбы с тяжелейшими последствиями, которые развиваются у пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, – отмечает руководитель оперштаба ИНК. В целях предупреждения заражения коронавирусом компания распространила на офисные подразделения практику совещаний в формате видеоконференций. По словам Руслана Салихова, ранее такие совещания проводились с партнерами компании и производственными объектами: ИНК развивается как высокотехнологичное производственное предприятие, ее месторождения расположены в труднодоступных районах Восточной Сибири, при этом система управления эффективно охватывает самые удаленные объекты – Компания была технически готова: сегодня все производственные и бизнес-процессы идут в обычном режиме. Большинство сотрудников переведены на удаленный режим работы. Кроме того, с начала марта мы отменили деловые поездки по всем направлениям и визиты партнеров. Вернувшиеся из командировок и отпусков из-за рубежа, крупных городов России на 14 дней уходят на режим самоизоляции и удаленной работы, – рассказывает он. На производстве и в городах присутствия Иркутской нефтяной компании продлен срок вахтовой работы, усилен медконтроль. На промысел завезли больше медиков, дооснастили медпункты, приобрели автомобили скорой медицинской помощи с необходимым оборудованием. В компании также разработали ряд памяток для сотрудников и подрядчиков по профилактике распространения коронавируса, расписали, как работникам действовать в тех или иных ситуациях. Въезд на месторождения ограничен до минимума, а также временно запрещены визиты сотрудников из крупных городов России и других стран. – На месторождениях предусмотрены места для изоляции сотрудников, у которых выявлены температура или другие симптомы ОРВИ. В этой зоне они будут находиться под медицинским контролем. При ухудшении самочувствия сотрудник будет переведен в городскую больницу, – отмечает Руслан Салихов. – Для максимальной безопасности производства мы организовали временные места проживания сроком на 14 дней для сотрудников и подрядчиков, где проводим ежедневный мониторинг здоровья персонала, берем два анализа на коронавирус перед заездом в «чистую зону» на вахту. Отмечается, что Иркутская нефтяная компания обеспечивает как своих работников, так и подрядные организации всем необходимым: продуктами питания, медикаментами и прочим. Выход за территорию в магазин или аптеку запрещен, чтобы не было каких-либо контактов с другими людьми. Для профилактики заражения сотрудников открыт центр медицинского сопровождения. Туда по горячей линии может позвонить каждый работник ИНК и обратиться за консультацией врачей. Волонтеры помогут купить или привезти товары первой необходимости, если сотрудники или их родственники находятся в режиме самоизоляции. Для сотрудников, которые не могут работать на удаленном режиме, Иркутская нефтяная компания планирует организовать корпоративный транспорт доставки от места проживания до офиса и обратно. – Мы в полной мере информируем сотрудников о необходимых мерах профилактики через корпоративный портал и газету, а также почтовую и смс-рассылки. Каждый должен осознавать ответственность за себя, семью, компанию и окружающих, – говорит Руслан Салихов. – Кроме того, созданы группы по санитарной обработке социально-бытовых и производственных объектов, а также для обработки автомобильной техники. Закуплено оборудование, позволяющее проводить обработку методом распыления. На заводах и в офисах компании клининговые службы каждые два часа обрабатывают поверхности, с которыми наиболее часто контактируют люди: кнопки лифтов, ручки дверей, перила и так далее. Уборку помещений стали проводить чаще – не менее двух раз в день с использованием специальных средств-дезинфектантов и обязательным проветриванием. Руководитель оперштаба ИНК отмечает, что если кто-то из сотрудников компании заразится коронавирусом, человеку окажут помощь в максимальном объеме с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. При выявлении заболевших с подозрением на коронавирусную инфекцию будет вызвана медицинская бригада для госпитализации. Далее будет установлен круг контактных лиц, которых отправят под наблюдение на 14-дневный карантин. – Возможные сценарии эвакуации заболевших сотрудников с месторождений у нас уже проработаны. Центр медицины катастроф подтвердил, что располагает инфекционными бригадами, которые при необходимости могут вылететь санитарными бортами и забрать людей, – поясняет Руслан Салихов. Кроме того, в ИНК есть новый автомобиль скорой помощи на базе «КамАЗа», где кабина водителя изолирована от медицинского модуля – одновременно он может вывезти четыре-пять человек. После эвакуации сотрудников служба дезинфекции обработает медицинский модуль автомобиля скорой помощи, а также очаг инфекции. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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